Continua a leggere: Una persona è stata condannata a 4 mesi per diffamazione aggravata contro la senatrice a vita Liliana Segre, per dei messaggi d’odio online
Fonte: il Post
Una persona è stata condannata a 4 mesi per diffamazione aggravata contro la senatrice a vita Liliana Segre, per dei messaggi d’odio online
9 Lug 2026 • 0 commenti
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