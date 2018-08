Una polenta all’uranio

Su suggerimento di Fujiko Mine

A Novazza, frazione di Valgoglio, nel 1959 fu trovato l’uranio. Ne nacque la maggiore miniera italiana e questo reportage di testo e foto ne racconta la storia.

«Ma era proprio uranio?»

«Sicuro: chiunque se ne sarebbe accorto. Aveva un peso incredibile, e a toccarlo era caldo. Del resto, ce l’ho ancora a casa: lo tengo sul balcone, in un ripostiglio, che i ragazzi non lo tocchino; ogni tanto lo faccio vedere agli amici, ed è rimasto caldo, è caldo ancora adesso».

Esitò un istante, poi aggiunse:

«Sa cosa faccio? Domani gliene mando un pezzo: così si convince, e magari, lei che è uno scrittore, in aggiunta alle sue storie un giorno o l’altro scrive anche questa».

(Primo Levi, Il sistema periodico)