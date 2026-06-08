Dopo anni di polemiche, nell’ultimo adattamento del film di Miyazaki è stato eliminato il “dio bestia” e le altre astruse invenzioni di Gualtiero Cannarsi
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Fonte: il Post
Una “Principessa Mononoke” senza il suo famigerato doppiaggio
8 Giu 2026 • 0 commenti
Dopo anni di polemiche, nell’ultimo adattamento del film di Miyazaki è stato eliminato il “dio bestia” e le altre astruse invenzioni di Gualtiero Cannarsi
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