In Bolognina, l’incendio nell’appartamento di una donna con problemi psichiatrici e di abuso di sostanze mostra come sia difficile “agganciare” le persone fragili per aiutarle
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Fonte: il Post
Una storia come tante in un quartiere difficile di Bologna
8 Ott 2026 • 0 commenti
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