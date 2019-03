Una storia d’amore che racconta l’arte di un secolo

Su suggerimento di @Apollyon.

Un articolo di Simone di Biasio racconta sull’Indiscreto la storia d’amore tra il pittore Franco Gentilini e sua moglie, Luciana Giuntoli Gentilini.

«Non sarei più riuscita a vivere in una casa che non avesse le pareti adornate dai tuoi dipinti, come erano allora le pareti della nostra abitazione di piazza Navona e come lo erano state quelle della precedente abitazione di via Gradoli. Ritornando col pensiero a quei giorni, oggi posso affermare con certezza che non si diventa la vedova di un pittore dall’oggi al domani. Ci vuole tempo, molto tempo, prima di imparare a districarsi non solo nella marea dei consigli, ma soprattutto nella marea delle proposte troppo spesso fatte in malafede, con lo scopo di carpire la mia fiducia per trarne un qualunque vantaggio».