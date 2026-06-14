È quella dell’imperatore cinese Qin Shi Huang: non ci sono le tecnologie adatte per farlo in modo sicuro, e c’entrano anche possibili trappole e fiumi di mercurio
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Fonte: il Post
Una tomba che non riusciamo ad aprire da più di 2mila anni
14 Giu 2026 • 0 commenti
È quella dell’imperatore cinese Qin Shi Huang: non ci sono le tecnologie adatte per farlo in modo sicuro, e c’entrano anche possibili trappole e fiumi di mercurio
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