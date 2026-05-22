Sandra Casagrande venne uccisa nella sua pasticceria a Roncade, in Veneto, il 29 gennaio del 1991: ora c’è un nuovo indagato
Continua a leggere: Una traccia di sangue ha permesso di riaprire un caso di omicidio di 35 anni fa
Fonte: il Post
Una traccia di sangue ha permesso di riaprire un caso di omicidio di 35 anni fa
22 Mag 2026 • 0 commenti
Sandra Casagrande venne uccisa nella sua pasticceria a Roncade, in Veneto, il 29 gennaio del 1991: ora c’è un nuovo indagato
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