A “Irene” non è stato ancora consegnato il dispositivo per somministrarsi il farmaco letale, nonostante ne abbia diritto
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Fonte: il Post
Un’altra persona paralizzata non riesce ad accedere al suicidio assistito
19 Ago 2026 • 0 commenti
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