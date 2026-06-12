Molti paesi vorranno aumentare le riserve strategiche per proteggersi da crisi future: la domanda rimarrà alta, e così i prezzi
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Fonte: il Post
Un’altra ragione per cui i prezzi del petrolio non si abbasseranno presto
12 Giu 2026 • 0 commenti
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