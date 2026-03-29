Collien Fernandes cercava da tempo di capire chi ci fosse dietro ai suoi profili falsi che pubblicavano immagini e video deepfake a contenuto pornografico
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Fonte: il Post
Un’attrice tedesca ha accusato il marito di averla impersonata per anni online
29 Mar 2026 • 0 commenti
Collien Fernandes cercava da tempo di capire chi ci fosse dietro ai suoi profili falsi che pubblicavano immagini e video deepfake a contenuto pornografico
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