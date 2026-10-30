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Fonte: il Post
Undici paesi dell’UE sbloccheranno oltre 42 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve di emergenza entro la fine di gennaio
30 Ott 2026 • 0 commenti
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