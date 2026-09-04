Due giornalisti si sono finti imprenditori statunitensi interessati a finanziare Reform UK: Farage ne era ben contento, ma è illegale
Continua a leggere: Un’inchiesta fatta sotto copertura è un altro guaio per Nigel Farage
Fonte: il Post
Un’inchiesta fatta sotto copertura è un altro guaio per Nigel Farage
4 Set 2026 • 0 commenti
Due giornalisti si sono finti imprenditori statunitensi interessati a finanziare Reform UK: Farage ne era ben contento, ma è illegale
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.