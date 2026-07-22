Un verbale del pronto soccorso mostra che si era procurato un taglio su un polso e aveva chiesto di parlare con uno psichiatra
Continua a leggere: Un’informazione in più su cosa è successo prima della morte di Abderrahim Fakir
Fonte: il Post
Un’informazione in più su cosa è successo prima della morte di Abderrahim Fakir
22 Lug 2026 • 0 commenti
Un verbale del pronto soccorso mostra che si era procurato un taglio su un polso e aveva chiesto di parlare con uno psichiatra
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