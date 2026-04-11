Venerdì, due giorni prima delle elezioni, a Budapest 50 artisti hanno suonato per 7 ore di fronte a centinaia di migliaia di persone
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Fonte: il Post
Uno dei concerti più grandi della storia ungherese, contro Viktor Orbán
11 Apr 2026 • 0 commenti
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