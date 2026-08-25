Continua a leggere: Uno dei custodi in servizio nel museo dove sono stati rubati i quadri di Antonello da Messina è indagato per falsa testimonianza
Fonte: il Post
Uno dei custodi in servizio nel museo dove sono stati rubati i quadri di Antonello da Messina è indagato per falsa testimonianza
25 Ago 2026 • 0 commenti
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