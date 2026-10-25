Lo pagherà l’arcidiocesi di New York a circa 1.300 persone che l’hanno denunciata: in tutto si supereranno gli 800 milioni di dollari
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Fonte: il Post
Uno dei più grossi risarcimenti per abusi sessuali da parte della Chiesa cattolica
25 Ott 2026 • 0 commenti
Lo pagherà l’arcidiocesi di New York a circa 1.300 persone che l’hanno denunciata: in tutto si supereranno gli 800 milioni di dollari
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