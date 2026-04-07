Li avrebbe commessi fra il 2009 e il 2012 in Afghanistan, durante l’invasione guidata dall’esercito degli Stati Uniti: ora rischia l’ergastolo
Continua a leggere: Uno dei soldati più decorati d’Australia è stato accusato di crimini di guerra
Fonte: il Post
Uno dei soldati più decorati d’Australia è stato accusato di crimini di guerra
7 Apr 2026 • 0 commenti
Li avrebbe commessi fra il 2009 e il 2012 in Afghanistan, durante l’invasione guidata dall’esercito degli Stati Uniti: ora rischia l’ergastolo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.