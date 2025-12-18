Uno psicologo clinico si esprime sull’ultima polemica riguardo l’educazione sesso affettiva.

Samuel Boemi, psicologo clinico, con un video sul suo canale Youtube Psicologia nell’Angolo, ha deciso di esporre il suo punto di vista critico sulla polemica politica, nata dalla proposta di legge del ministro Valditara, sull’educazione sesso affettiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Che cos’è questo completamento che è a firma di alcuni parlamentari dell’intera maggioranza, ma soprattutto della Lega? È un emendamento che dice che anche se c’è il consenso di cui si discuteva della famiglia, non è in nessun caso possibile fare attività di natura educativa per quanto concerne la sfera sessuale e psicosessuale, sessuo-affettiva, che dir si voglia, con bambini delle scuole elementari e ragazzini delle scuole medie.

Il tono del video è provocatorio ma riflessivo: si chiede di ripensare pratiche e materiali didattici, di evitare semplificazioni ideologiche e di promuovere un’educazione che metta al centro il rispetto reciproco, la comprensione dei confini e la capacità di riconoscere e gestire i rischi senza delegittimare interi gruppi. In chiusura l’appello è a un equilibrio: riconoscere la necessità di protezione e prevenzione, ma farlo attraverso percorsi che favoriscano il dialogo, la responsabilità condivisa e la formazione critica, non la colpevolizzazione.