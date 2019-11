Uno spettro si aggirava per l’Europa

Su suggerimento di @Perodatrent

Aditya Chakrabortty, nel trentennale della caduta del muro di Berlino, ritorna sulla discussione riguardo le diseguaglianze economiche lanciando una provocazione: un fattore dimenticato ma basilare delle politiche di welfare del Novecento, sostiene l’editorialista del Guardian, era la paura del comunismo.

I come not to bury communism but to praise it — or rather, one aspect of it that gets next to no recognition. On its own terms, “really existing socialism” was a miserable failure: brutally repressive to its own peoples and ultimately unable to compete with capitalist economies. Yet it achieved something else that its own politburos and planners never intended — an achievement that represents one of our era’s greatest paradoxes. Communism didn’t topple capitalism, but kept it honest — and so saved it from itself.