Sarà probabilmente riconvertito alla produzione di sistemi per la difesa aerea in collaborazione con l’azienda israeliana che ha costruito l’Iron Dome
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Fonte: il Post
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8 Set 2026 • 0 commenti
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