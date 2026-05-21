Di 6 settimane e per giovani tra i 20 e i 26 anni, per imparare come si lavora nei giornali, con la collaborazione del Premio Mario Formenton
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Fonte: il Post
Uno stage/workshop di giornalismo col Post, da settembre
21 Mag 2026 • 0 commenti
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