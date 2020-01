Uno studio clinico non evidenzia collegamenti tra l’uso del talco e il cancro dell’ovaio, ma non aspettatevi che calino le richieste di risarcimenti in USA [EN]

Un editoriale del Los Angeles Times commenta la pubblicazione di un recente studio epidemiologico sul legame tra l’uso del talco sul perineo e il cancro dell’ovaio.

Lo studio è stato eseguito con un metodo (studio di coorte) che in genere da risultati meno soggetti a bias di altri tipi di studio (caso-controllo) che finora sono stati sottoposti alle giurie americane come prova del legame causale tra talco e cancro. I risultati dello studio suggeriscono che il legame finora ipotizzato non sussiste.

Eppure, le sentenze di risarcimenti multimilionari che il produttore J&J è stato condannato a pagare dimostrano che le giurie credono il contrario. In genere, le sentenze statunitensi non sono basate su “prove scientifiche”, ma su valutazioni morali su quello che le giurie credono sia stato il comportamento dell’accusato.

As we’ve pointed out before, that places companies such as Johnson & Johnson at a great disadvantage in the courtroom, especially when the plaintiff is an innocent individual suffering from a terminal disease.

O’Dell … alluded to the nonscientific factor in juries’ big punitive damage awards.

“Juries recognize that we’re talking about a product with no therapeutic benefit,” she told me. “It’s a cosmetic. Juries see that and they see the failure of Johnson & Johnson to warn consumers or remove the product from the market, and I think they’re outraged.”