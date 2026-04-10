Non aveva chiesto l’autorizzazione alla Galleria dell’Accademia, che in casi simili aveva ottenuto risarcimenti cospicui
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Fonte: il Post
Vannacci ha dovuto togliere l’immagine del David dalla sua sede di Firenze
10 Apr 2026 • 0 commenti
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