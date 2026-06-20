un sito di notizie, fatto dai commentatori

Vedere un museo con chi non vede

Vedere un museo con chi non vede

20 Giu 2026 di hookii0 commenti

«Mamma non distingue il bianco, soffre di una forma acuta di maculopatia e vede molto poco. Doverle spiegare i dettagli dei dipinti, cosa accade là dentro, è stato un modo nuovo di prendermi cura di lei e di rivedere la mostra per la prima volta»
Continua a leggere: Vedere un museo con chi non vede
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.