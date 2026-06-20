Vedere un museo con chi non vede

«Mamma non distingue il bianco, soffre di una forma acuta di maculopatia e vede molto poco. Doverle spiegare i dettagli dei dipinti, cosa accade là dentro, è stato un modo nuovo di prendermi cura di lei e di rivedere la mostra per la prima volta»

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Fonte: il Post