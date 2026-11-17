Lo ha indetto la CGIL per protestare contro il carovita e le politiche economiche del governo: ci saranno manifestazioni in molte città
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Fonte: il Post
Venerdì 20 novembre è previsto uno sciopero generale nazionale
17 Nov 2026 • 0 commenti
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