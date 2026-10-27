Sindacati, studenti e altri movimenti si mobiliteranno contro il carovita, le spese militari e le politiche del governo Meloni
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Fonte: il Post
Venerdì 30 ottobre sarà una giornata di scioperi e manifestazioni in tutta Italia
27 Ott 2026 • 0 commenti
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