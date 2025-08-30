Vi presentiamo gli acchiappamosche umani, che adescano gli insetti per la scienza.

Il Guardian pubblica un articolo che spiega alcuni dei modi in cui i paesi tropicali poveri -la Nigeria, in questo caso- lottano contro l’oncocerchiasi o oncocercosi (river blindness, cecità dei fiumi).

La malattia è causata da un parassita trasmesso da insetti (simulidi) che vivono vicino alle acque in movimento, e può portare alla cecità. In Nigeria ci sono almeno centomila persone cieche per la malattia, e decine di milioni di persone a rischio.

La strategia adottata è il trattamento di massa, in modo da eliminare i parassiti nella popolazione: in questo modo i simulidi non possono trasmettere la malattia, non trovando persone che contengono i parassiti.

Per controllare l’effetto della terapia sull’endemia uno dei metodi raccomandati è la cattura dei simulidi per verificare se contengono i parassiti: è il sistema più efficace per farlo è l’uso di volontari che si espongono agli insetti, e li catturano quando questi si posano sulle loro parti esposte.

L’articolo presenta le storie di due delle persone che per pochi dollari al mese sono disposte a fare questa rischiosa attività.

They are putting themselves at high risk for black fly bites, but also they’re outdoors so they could get bitten by a tsetse fly and get sleeping sickness, or by a mosquito and get malaria or dengue fever. They could be bitten by a snake, exposed to lots of direct sunlight, sunburn, heat, rain.

Bosede Oluwaokere, 48 anni e madre di cinque figli, ogni lunedì e martedì si alza nella sua casa di Ilorin, una città nell’ovest della Nigeria, e dopo essersi preparata, si reca presso un fiume vicino dove si siede e attende che le mosche le si posino sulle gambe, in modo che lei possa catturarle con un tubetto di plastica.

Olamilekan Adekeye, studente universitario di 26 anni, sostituisce Oluwaokere nel pomeriggio. Racconta che, una volta, è dovuto scappare da un serpente, anche se non sapeva di che tipo di serpente si trattasse.

In Nigeria sono molte le persone come Oluwaokere e Adekeye ad essere impiegate come “acchiappamosche umani” o, secondo la definizione dell’OMS, “cattura di insetti su ospite umano”.

Dice Adekeye del suo lavoro: