Continua a leggere: Vicino a Marsiglia uno studente di 14 anni ha sparato al preside e a una professoressa della sua scuola con un fucile da caccia
Fonte: il Post
Vicino a Marsiglia uno studente di 14 anni ha sparato al preside e a una professoressa della sua scuola con un fucile da caccia
12 Ott 2026 • 0 commenti
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