Violenze a Leicester

Caroline Lowbridge, James Lynn e Dan Martin su BBC News descrivono i disordini settari a Leicester.

I «disordini su larga scala» sono cominciati dal 28 agosto, dopo una partita di cricket. L’incontro, tenutosi negli Emirati Arabi, vedeva India e Pakistan sfidarsi. Il sindaco della città accusa anche fomentatori esterni:

Il sindaco di Leicester, Sir Peter Soulsby, ha dichiarato: “Non credo che nessuno abbia visto lo scontro (di sabato) come un esito probabile e la polizia aveva ricevuto rassicurazioni che le cose si stavano calmando molto.

“Ieri sera le cose si sono fatte molto spiacevoli e sono molto preoccupato per le persone che sono state coinvolte e sono rimasto colpito dal modo in cui la polizia ha reagito, non deve essere stato un compito facile”.

Ha aggiunto: “Si tratta per lo più di giovani tra la fine dell’adolescenza e i vent’anni e ho sentito dire che sono arrivate persone (in città) da fuori in cerca di un’opportunità per avere un set-to.

“È molto preoccupante per le persone che vivono nelle zone in cui è successo”.