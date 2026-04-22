Continua a leggere: Vladimir Plahotniuc, per anni considerato l’uomo più potente della Moldavia, è stato condannato a 19 anni di carcere per frode
Fonte: il Post
Vladimir Plahotniuc, per anni considerato l’uomo più potente della Moldavia, è stato condannato a 19 anni di carcere per frode
22 Apr 2026 • 0 commenti
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