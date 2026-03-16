«Mentre si placavano il ronzio nelle orecchie, vidi lo squalo allontanarsi, percepii il sudore sul collo asciugarsi e mi figurai il boia disattivare la ghigliottina prendendo sotto il braccio il cesto che non avrebbe più contenuto la mia testa mozzata»
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Fonte: il Post
Volete sapere cosa mi accadde il 16 marzo 1978?
16 Mar 2026 • 0 commenti
«Mentre si placavano il ronzio nelle orecchie, vidi lo squalo allontanarsi, percepii il sudore sul collo asciugarsi e mi figurai il boia disattivare la ghigliottina prendendo sotto il braccio il cesto che non avrebbe più contenuto la mia testa mozzata»
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