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Volete sapere cosa mi accadde il 16 marzo 1978?

Volete sapere cosa mi accadde il 16 marzo 1978?

16 Mar 2026 di hookii0 commenti

«Mentre si placavano il ronzio nelle orecchie, vidi lo squalo allontanarsi, percepii il sudore sul collo asciugarsi e mi figurai il boia disattivare la ghigliottina prendendo sotto il braccio il cesto che non avrebbe più contenuto la mia testa mozzata»
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Fonte: il Post


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