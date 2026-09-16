È uno status che in realtà non esiste ancora, e che dovrebbe definire una nuova forma di collaborazione
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Fonte: il Post
Von der Leyen ha proposto al Canada di diventare un «membro associato» dell’Unione Europea
16 Set 2026 • 0 commenti
È uno status che in realtà non esiste ancora, e che dovrebbe definire una nuova forma di collaborazione
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