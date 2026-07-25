We’re trying this out of frustration

A seguito del taglio dei fondi per la ricerca messo in atto dall’amministrazione Trump, alcuni ricercatori hanno avuto un’idea insolita: aprire un canale OnlyFans.

Pandora Dewans, in un articolo su LiveScience, racconta dell’idea che alcuni ricercatori hanno avuto per sopperire, almeno parzialmente, alla carenza di fondi causata dai tagli dell’amministrazione Trump.

“When I came back with this idea, one of my graduate students immediately said we MUST do this! So here we are!”

L’idea di aprire un canale OnlyFans, dove postare video e immagini delle marmotte oggetto delle loro ricerche è venuta una mattina particolarmente lenta al prof. Daniel Blumstein, professore di ecologia e biologia evoluzionistica all’UCLA.

I ricercatori del Rocky Mountain Biological Laboratory (RMBL) stanno studiando le marmotte delle montagne rocciose dal 1962 e i più di 60 anni di dati sono stati molto utili alla ricerca. Tuttavia questo tipo di ricerca ha un prezzo non indifferente, e i recenti tagli hanno costretto i ricercatori a cercare fonti alternative.

Nasce così il canale OnlyMarm.

On June 17, the RMBL Marmot Project announced on Instagram that “the state of funding is so bad we are turning to OnlyFans, or as we like to call it ‘OnlyMarms’.”

La piattaforma OnlyFans, famosa per i contenuti per adulti, in realtà ospita anche musicisti, atleti e celebrità varie. I ricercatori hanno deciso di aprire il canale in un momento molto difficile per la raccolta fondi per le ricerche.

Dice Blumstein:

“If we’re lucky, it can help raise money for supplies and some expenses. But unless we are very lucky, it won’t replace the federal funding that has driven discovery in the US since the 1950s.”

Attualmente i ricercatori ammettono di non avere contenuti “piccanti”, anche se sperano di avere presto anche video delle nuove cucciolate.

Il canale OnlyFans, comunque, non è l’unico modo con cui i ricercatori vogliono portare i risultati del loro lavoro al grande pubblico; il laboratorio quest’anno ha indetto un contest: il Fat Marmot Week Contest che partirà il prossimo 27 luglio.