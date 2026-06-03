Continua a leggere: Wim Wenders ha detto che ritirerà il suo film “Falso Movimento” per una scena di nudo dell’attrice Nastassja Kinski, allora tredicenne
Fonte: il Post
Wim Wenders ha detto che ritirerà il suo film “Falso Movimento” per una scena di nudo dell’attrice Nastassja Kinski, allora tredicenne
3 Giu 2026 • 0 commenti
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