Wimbledon 2026 – LIVE

A grande richiesta, ecco il thread dedicato al terzo torneo del Grande Slam.
Wimbledon 2026 si tiene dal 29 giugno al 12 luglio. Il torneo principale è iniziato con i primi turni di singolare maschile e femminile.
Durante le due settimane di competizione vedremo i migliori tennisti del mondo sfidarsi per il titolo. Le finali si terranno il 12 luglio per il singolare maschile e l’11 luglio per il singolare femminile.
SkySport ha delle pagine dedicate ai risultati del singolare femminile, singolare maschile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Qui la pagina con le notizie, gli highlights ed i video del torneo.
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