In un importante torneo internazionale, per migliorare il gioco, ma c’è chi ne parla come della «peggior decisione che qualcuno abbia mai preso»
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Fonte: il Post
World Rugby farà giocare le rugbiste con una palla più piccola
7 Mag 2026 • 0 commenti
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