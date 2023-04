Xilografie giapponesi

In una mostra al Museum of Fine Arts di Boston, una collezione di stampe giapponesi che spazia su tre secoli.

L’esposizione parte de maestri riconoscibilissimi come Hokusai e Hiroshige («straordinario impressionista» secondo Pissarro), per studiarne la tecnica (tutt’altro che facile soprattutto per il colore: richiedeva più matrici) e l’influenza che hanno avuto sulle arti grafiche fino ai giorni nostri.

Visitors can see Hokusai’s legacy in works by, among others, his daughter Katsushika Ōi, his contemporaries Utagawa Hiroshige and Utagawa Kuniyoshi, 19th-century American and European painters, and modern and contemporary artists including Loïs Mailou Jones and Yoshitomo Nara.