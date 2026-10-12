Continua a leggere: Zelensky dice che la Russia ha continuato gli attacchi alla rete energetica ucraina, dopo che Trump ha annunciato un cessate il fuoco
Fonte: il Post
Zelensky dice che la Russia ha continuato gli attacchi alla rete energetica ucraina, dopo che Trump ha annunciato un cessate il fuoco
12 Ott 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Zelensky dice che la Russia ha continuato gli attacchi alla rete energetica ucraina, dopo che Trump ha annunciato un cessate il fuoco
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