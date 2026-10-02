Ma nemmeno di andarne fiero: il nuovo allenatore della nazionale francese ne ha parlato prima della partita contro l’Italia in Nations League
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Fonte: il Post
Zinédine Zidane ha detto di non avere alcun rimorso per la testata a Marco Materazzi
2 Ott 2026 • 0 commenti
Ma nemmeno di andarne fiero: il nuovo allenatore della nazionale francese ne ha parlato prima della partita contro l’Italia in Nations League
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