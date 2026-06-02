2 Giugno 1946 – 2 Giugno 2026

Il due giugno 2026 ricorrono gli 80 anni dallo storico referendum che ha chiesto agli italiani (e alle italiane, per la prima volta nella storia) quale forma di governo volevano darsi, fra Repubblica e Monarchia.

Votarono quasi 25 milioni di persone, quando gli aventi diritto al voto erano circa 28 milioni.

Vinse la Repubblica, ed il resto, come si dice, è Storia.

In occasione della festività il sito del Ministero della Difesa pubblica una serie di articoli che ripercorrono la storia del Referendum, mentre il Ministero della Cultura comunica l’elenco (piuttosto lungo) dei musei e parchi archeologici statali visitabili gratuitamente in occasione della ricorrenza.

Inoltre sul sito della Rai, sono disponibili alcuni video sui preparativi e sulle prove che vengono fatte a Roma in questi giorni per la classica parata delle Forze Armate.

A questo link è disponibile l’articolo pubblicato sul sito della Presidenza della Repubblica per la celebrazione dei 70 anni dal Referendum.