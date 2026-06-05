Ispettori di Guide gastronomiche

Mangiano nei migliori ristoranti del mondo, viaggiano senza sosta e non possono dire a nessuno dove lavorano. Gli ispettori delle grandi guide gastronomiche sono i custodi di uno dei giudizi più temuti e desiderati della ristorazione. Ma chi sono davvero, e come si arriva a diventarlo?

Partendo da questo articol0 su lacucinaitaliana.it ci è venuta curiosità di approfondire l’argomento e capire come si diventa ispettore per una guida gastronomica come la Michelin o la Gault & Millau che nel 2027 arriverà anche in Italia, qui l’articolo del Cucchiaio d’Argento e qui quello di Dissapore che ce ne parlano.

Il Gambero Rosso ha intervistato Pina Belfiore già ispettrice di Michelin per 2o anni; Food club invece, con l’intervista a Roberto Peschiera, ci racconta com’era fare l’ispettore tra la fine degli anni 70 e il 2000.