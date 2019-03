6 Aprile 2019: possibili problemi con i GPS (EN)

A cura di @Pamar

Il sito di tecnologia Tom’s Guide segnala che il 6 Aprile potrebbero verificarsi inconvenienti nel funzionamento degli apparati GPS, a causa di un rollover del contatore delle settimane (in pratica per standard il contatore ha dimensioni relativamente limitate, e quando supera il limite il valore contenuto riparte da zero).

Lo stesso fenomeno si era già verificato nel 2009 e gli esiti non sono stati così gravi, considerato che il fenomeno è noto da tempo ci si aspetta che buona parte dei dispositivi siano in grado di gestire la transizione, ma considerato che negli ultimi 10 anni il GPS è diventato sempre più pervasivo (ha anche altri usi oltre a quello classico del geoposizionamento: per esempio per sincronizzare sistemi automatici anche molto lontani tra di loro) alcuni esperti invitano alla cautela.

Immagine da Wikimedia.