83a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 1

Ieri serata inaugurale di questa 83a edizione durante la quale è stato consegnato il Leone d’Oro alla carriera a George Clooney. La serata si è conclusa con la proiezione del film inaugurale di questa edizione, Ink di Danny Boyle.

Quest’oggi la Mostra del Cinema entra nel vivo con la proiezione di due film in concorso; si comincia con Bucking Bastard di Werner Herzog a cui l’anno scorso è stato conferito il Leone d’oro alla carriera e si prosegue con Wild Horse Nine di Martin McDonagh.

Qui potete leggere la recensione di Ink il film di Danny Boyle che ieri ha aperto questa edizione della mostra del cinema.