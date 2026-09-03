Ieri serata inaugurale di questa 83a edizione durante la quale è stato consegnato il Leone d’Oro alla carriera a George Clooney. La serata si è conclusa con la proiezione del film inaugurale di questa edizione, Ink di Danny Boyle.
Quest’oggi la Mostra del Cinema entra nel vivo con la proiezione di due film in concorso; si comincia con Bucking Bastard di Werner Herzog a cui l’anno scorso è stato conferito il Leone d’oro alla carriera e si prosegue con Wild Horse Nine di Martin McDonagh.
Qui potete leggere la recensione di Ink il film di Danny Boyle che ieri ha aperto questa edizione della mostra del cinema.
83a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 1
3 Set 2026 • 0 commenti
Ieri serata inaugurale di questa 83a edizione durante la quale è stato consegnato il Leone d’Oro alla carriera a George Clooney. La serata si è conclusa con la proiezione del film inaugurale di questa edizione, Ink di Danny Boyle.
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