83a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 2

Questo venerdì saranno due i film in concorso proiettati qui al Lido; si comincia con 15/18 (A Place to Heal) di Cédric Kahn e si prosegue con Mr. Nelsin, Did You Kill People di Shinua Tsukamoto, regista nel lontano 1989 dell’indimenticabile “Tetsuo”.

Qui potete leggere le recensioni dei due film presentati ieri in concorso: Bucking Fastard di Werner Herzog e Wild Horse Nine di Martin McDonagh.