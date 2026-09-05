83a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 3

E siamo già arrivati al sabato, giornata notoriamente calda e affollata di star qui a Venezia; e infatti oggi ci attendono Primetime di Lance Oppenheim con Robert Pattison e Succederà quella Notte di Nanni Moretti. in serata sono attesi anche i fratelli Gallagher per la proiezione di Oasis: Don’t look back in anger (fuori concorso).

Di seguito potete leggere le recensioni dei due film proiettati ieri in concorso: 15/18 (A Place to Heal) di Cédric Kahn e Mr. Nelsin, Did You Kill People di Shinua Tsukamoto.

Questa è la videorecensione dei Criticoni del bellissimo Wild Horse Nine: