83a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 4

E siamo arrivati alla Domenica, altra giornata usualmente calda qui al Lido. Quest’oggi la Mostra presenta ben tre film in concorso: Possible Love di Chang-Dong Lee, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro e a chiudere Woman Unknown di May el-Toukhy.

Qui trovate le recensioni dei film presentai ieri in concorso: Primetime di Lance Oppenheim e Succederà quella Notte di Nanni Moretti.

Qui potete vedere la videorecensione dei Criticoni di Mr. Nelson, Did You Kill People di Shinua Tsukamoto