83a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 5

Comincia oggi la seconda settimana di questa 83a edizione della Mostra del Cinema e questo Lunedì si presenta ricco di eventi: si comincia con il Leone d’oro alla carriera a Ellen Burstyn e si prosegue con due film in concorso: Look Back di Hirokazu Koreeda e L’Estranea di Paolo Strippoli.

Qui potete leggere le recensioni dei tre film presentati ieri in concorso: Possible Love di Chang-Dong Lee, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro e a chiudere Woman Unknown di May el-Toukhy.

Qui potete vedere la videorecensione dei Criticoni di Succederà Questa Notte di Nanni Moretti