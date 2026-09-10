83a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 8

E siamo arrivati al giovedì, penultimo giornata di proiezione di film in concorso; quest’oggi ci aspettano Naza di Yuval Abrahame e Rachel Szor e Un peu avant Minuit di Nicolas Pariser.

Qui trovate le recensione dei tre film presentati ieri in concorso: Un bon petite soldat di Stephane Brizé, DAU di Ilya Khrzhanovsky e Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis.

Vista la qualità non eccelsa dei film di martedì, oggi recuperiamo la videorecensione dei Criticoni del bellissimo Wild Horse Nine di Martin McDonagh