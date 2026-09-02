83a Mostra del Cinema di Venezia – Serata inaugurale

Ed eccoci per il dodicesimo anno consecutivo, fa impressione scriverlo, a raccontare qui su Hookii la Mostra d’arte Cinematografica di Venezia.

Ad inaugurare questa 83a edizione sarà Ink di Danny Boyle, basato sull’omonima opera teatrale del drammaturgo James Graham, interpretato da Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy.

Nei prossimi dieci giorni qui al Lido verranno presentati altri 20 film in concorso: tra le opere più attese ricordiamo il dramma Bucking Fastard di Werner Herzog dove recitano per la prima volta insieme le due sorelle Kate e Rooney Mara; Wild Horse Nine di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi; Bunker di Florian Zeller con Javier Bardem e Penélope Cruz, film incentrato sulla costruzione di un bunker postatomico; Primetime thriller psicologico diretto da Lance Oppenheim con Robert Pattinson; Company di Casey Affleck con nientepopodimenoché Nick Nolte.

Tra gli altri film attesi in concorso ricordiamo inoltre Possible love di Lee Chang-dong, Look back di Hirokazu Koreeda, Mr. Nelson, Did You Kill People? di Shinya Tsukamoto, Un peu avant Minuit di Nicolas Pariser, Dau di Ilya Khrzhanovsky, 15/18 a Place to heal di Cédric Kahn, Woman Unknown di May el-Toukhy, Un bon petite soldat di Stephane Brizé, A bit of Light di Ali Asgari e Naza di Yuval Abrahame e Rachel Szor.

Concludiamo con i 5 film italiani in concorso: Succederà questa notte tratto dai racconti dello scrittore israeliano Eshkol Nevo per la regia di Nanni Moretti con Louis Garrel e Jasmine Trinca; Il fuoco che ti porti dentro, dramma familiare di Edoardo De Angelis; Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis che racconta il dramma di un sopravvissuto alla dittatura argentina; The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, una storia d’amore con Luca Marinelli, Susan Sarandon e Alicia Vikander ed infine la saga familiare e thriller psicologico L’estranea di Paolo Strippoli.

La giuria internazionale di Venezia 82 sarà presieduta dal Maggie Gyllenhaal, regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense. La Giuria sarà inoltre composta da Kaouther Ben Hania, regista e sceneggiatrice tunisina, Daniel Blumberg, compositore e artista britannico, Xavier Giannoli, regista e sceneggiatore francese, Shahrbanoo Sadat, regista afghana, Francesco Casetti, docente universitario e da Johnnie To, regista e produttore hongkonghese

I Leoni d’oro alla carriera sono stati assegnati a due attori americani: Ellen Burstyn e George Clooney, mentre al regista italiano Luca Guadagnino è stato conferito il Premio Cartier Glory.

Qui potete trovare le sinossi di tutti e 21 i film in concorso di questa 83a edizione della Mostra del Cinema di Venezia.