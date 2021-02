Caro ministro dell’istruzione, potrebbe spiegare ai genitori cosa è un “circostanziale iniziale””

Michael Rosen, scrittore professionista, descrive sul Guardian l’orrore in cui si sono trovati i genitori dei bambini britannici che frequentano le scuole corrispondenti alle nostre elementari quando sono stati costretti ad aiutare i loro figli durante le Didattica a Distanza.

Rivolgendosi all’attuale ministro dell’istruzione britannico fa presente che né lui, né altri scrittori professionisti avrebbero saputo aiutare i bambini nei compiti di grammatica, che una recente riforma britannica propone come materia fondamentale nella formazione elementare.

Come esempio cita le parole di una collega:

Anyone struggling with homeschooling should know that, despite having a PhD in literature and having published 12 books, I only learned what a fronted adverbial was when my eight-year-old’s teacher said he doesn’t use enough of them in his written work.